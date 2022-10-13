Валюта

В «Финам» можно хранить без комиссии до 5 тыс. у.е. на валютном счету

С 13 октября в «Финам» не будут брать комиссию со счетов, на которых хранится не более 5 тыс. у.е. Зато увеличили комиссию за вывод валюты в другой банк.

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Новые правила касаются счетов в долларах США, евро и фунтах стерлингов, пишет «РБК».

Хранение суммы свыше 5 тыс. у.е. будет стоить 5% годовых, а для сумм свыше 100 тыс. у.е. – 3% годовых.

Брокер снимает комиссию ежедневно в рублях по курсу ЦБ на дату списания.

Еще увеличилась комиссия за вывод долларов и евро физлицами в другую кредитную организацию.

Раньше ставка составляла 0,2%, теперь – 0,3%.

С 13 октября брокер ввел комиссию за зачисление на счет в долларах и евро как для физических, так и для юридических лиц.

Комиссия составит 0,6% от суммы с учетом НДС.

«Финам» в августе уже изменял тарифы для физлиц за вывод валюты.

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