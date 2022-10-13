Вводят новые КБК по разным взносам, хотя тариф будет единый. Что «Клерку» говорят эксперты

Бухгалтеры пытаются разобраться, как так. Обсуждение, в частности, идет в нашем «Красном уголке бухгалтера».

В таблице КБК у кодов есть уровень. Это уровень агрегирования. В рамках вида и подвида доходов код с большим значением уровня агрегируется на вышестоящий код с меньшим значением уровня.

По взносам есть КБК уровня 3:

182 1 02 01000 01 0000 160 – страховые взносы, распределяемые по видам страхования.

А есть КБК по каждому виду (ОПС, ОМС, ОСС). Смотрите их в нашей таблице. У них код уровня – 4.

Коллеги высказывают предположение, что для бизнеса будет актуален КБК уровня 3, обобщенный.

А по уровню 4 (на разные виды страхования) налоговики будут делить взносы сами. Например, на взносы по ОПС пойдет 72,8% от единого тарифа.

Комментарий по поводу новых КБК дал Александр Гуров, налоговый эксперт, генеральный директор консалтинговой компании ООО «ТИН»:

– Введение ЕНП – это упрощение администрирования внутри службы исключительно. Можно сделать единый платеж, но нельзя сделать единым бюджет. У нас федеративное государство с n- количеством уровней бюджета. Нельзя сформировать и обобщить платеж который пойдет на пенсию и на медицину, это разные статьи затрат в дальнейшем.

«Единый КБК показывает строку дохода бюджета от единого источника (ФСС + ПФР), а КБК ОМС, ОПС расшифровывают статистику статей дохода, по которым идет формирование. У единого взноса, скорее всего будет обобщенный КБК», – считает эксперт.