Жители Байконура смогут стать самозанятыми с 2023 года

Правительственный законопроект внесен в Госдуму.

Дело в том, что ввести НПД на региональном уровне в Байконуре нельзя. Поэтому понадобились поправки в закон.

НПД вводится на период действия договора аренды комплекса «Байконур» между РФ и Казахстаном, но не дольше чем до 31 декабря 2028 года.

Территория города и комплекса «Байконур» арендуется Россией у Казахстана до 2050 года, и на этот период Байконур наделяется статусом, соответствующим городу федерального значения РФ.

Закон, предположительно, вступит в силу с 1 января 2023 года.