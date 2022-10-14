Самозанятые

Жители Байконура смогут стать самозанятыми с 2023 года

На Байконуре введут НПД.

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Правительственный законопроект внесен в Госдуму.

Дело в том, что ввести НПД на региональном уровне в Байконуре нельзя. Поэтому понадобились поправки в закон.

НПД вводится на период действия договора аренды комплекса «Байконур» между РФ и Казахстаном, но не дольше чем до 31 декабря 2028 года.

Территория города и комплекса «Байконур» арендуется Россией у Казахстана до 2050 года, и на этот период Байконур наделяется статусом, соответствующим городу федерального значения РФ.

Закон, предположительно, вступит в силу с 1 января 2023 года.

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