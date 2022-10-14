Разведенной женщине не нужна справка от бывшего мужа для пособия на рождение ребенка

ФСС сообщает, что в такой ситуации нужно представить такие документы:
- свидетельство о расторжении брака;
- документ, подтверждающий совместное проживание на территории РФ ребенка с одним из родителей.
Кстати, выплату единовременного пособия при рождении ребенка ФСС делает на основании сведений из единого госреестра ЗАГС.
Затем ФСС запрашивает в ПФР данные о том, работают ли родители. И после этого прилетает запрос к работодателю.
Не обходится без казусов. Бухгалтеры рассказывают, что им приходят запросы по сотрудницам, которые родили детей много лет назад.