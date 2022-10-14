⛔ Предельную базу по взносам на 2023 год могут сильно повысить

Теперь предлагают такую формулу: средняя зарплата по России, умноженная на 12 и на коэффициент 2,3.
Такая норма заложена в правительственном законопроекте, который находится в Госдуме.
Кстати, в проекте бюджета нового фонда СФР заложена предельная база на 2023 год в размере 1 920 000 руб.
Напомним, в 2022 году предельная база составляет:
- для взносов на ОПС — 1 565 000 руб.;
- для взносов на ОСС — 1 032 000 руб.
Между тем, комитет Госдумы, рассматривая этот законопроект, раскритиковал норму о предельной баз.
Депутаты указали, что это приведет существенному увеличению страховой нагрузки на работодателей.
В первом чтении рекомендовано этот проект принять. Что будет ко второму чтению — время покажет. Будем держать вас в курсе дела.