Страховые взносы

⛔ Предельную базу по взносам на 2023 год могут сильно повысить

После объединения ПФР и ФСС будет единая предельная база по взносам. Ее хотели считать так: взять за основу базу по ОПС на 2022 год и проиндексировать на к-т роста средней зарплаты по стране. Но не успели эти правила заработать, как их хотят поменять

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Теперь предлагают такую формулу: средняя зарплата по России, умноженная на 12 и на коэффициент 2,3.

Такая норма заложена в правительственном законопроекте, который находится в Госдуме.

Такая формула уже была раньше, в частности, в 2021 году. Из-за нее предельная база по взносам ежегодно повышалась высокими темпами. Зарплата за ними не успевала. Люди из-за этого с каждым годом зарабатывали все меньше пенсионных баллов. Пример расчета — здесь.

Кстати, в проекте бюджета нового фонда СФР заложена предельная база на 2023 год в размере 1 920 000 руб.

Напомним, в 2022 году предельная база составляет:

  • для взносов на ОПС — 1 565 000 руб.;
  • для взносов на ОСС — 1 032 000 руб.

Между тем, комитет Госдумы, рассматривая этот законопроект, раскритиковал норму о предельной баз.

Депутаты указали, что это приведет существенному увеличению страховой нагрузки на работодателей.

В первом чтении рекомендовано этот проект принять. Что будет ко второму чтению — время покажет. Будем держать вас в курсе дела.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

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Страховые взносы

⛔ Предельную базу по взносам на 2023 год могут сильно повысить

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