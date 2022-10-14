Маркировать пиво теперь можно не только на кеге, но и на крышке или упаковке

Теперь можно наносить маркировку как непосредственно на кегу, так и на ее укупорочное средство, крышку-пломбу или термоусадочный колпачок, а также на одноразовую картонную упаковку, в которой ПЭТ-кеги оборачиваются на рынке, сообщает «ТАСС».

keg – пластиковая или металлическая емкость (обычно из стали) для хранения и транспортировки пива.

Сроки внедрения маркировки пива не изменились.

С 1 апреля 2023 нужно маркировать пиво в кегах, с 1 октября 2023 – пиво в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года – пиво в алюминиевых банках.

У нас есть информация, как подготовиться к маркировке пива.