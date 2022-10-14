Мошенничество

Новая схема мошенничества – теперь деньги приходят на карту

А после преступники просят сообщить конфиденциальную информацию и сделать обратный перевод.

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Все чаще мошенники используют схему с переводом средств на банковскую карту жертвы, сообщает «Прайм».

Сначала на счет приходит определенная сумма денег. Перевод совершают по номеру телефона.

После поступает звонок, и мошенники очень настойчиво рекомендуют сообщить данные банковской карты и перевести деньги обратно.

Иногда угрожают блокировкой карты и уголовной ответственностью за присвоение чужих средств.

Хотите узнать, можно ли вернуть свои деньги при переводе на банковскую карту? Читайте, мы уже все расписали.

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