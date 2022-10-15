Wildberries детализирует все штрафы, которые маркетплейс выписал продавцам

Минпромторг обязал Wildberries до конца октября 2022 детализировать штрафы, которые назначил продавцам по итогам месяца за нарушения складирования товаров, пишут «Ведомости».
Всего было принято 110 жалоб от 66 поставщиков на необоснованные штрафы.
Если система станет прозрачной, то продавцы снизят цены на 15%, потому что сейчас они вынуждены закладывать риски в стоимость.
Маркетплейсы вправе устанавливать штрафы по своему усмотрению, если продавцы нарушают соглашения.
Недавно Wildberries снизил для продавцов стоимость доставки.