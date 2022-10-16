Налоговая отчетность

Компаниям с директорами без зарплаты опять сыпятся требования выплатить и отчитаться. Коллеги рассказывают, как составить отписку

Тема не новая, однако для тех, кто впервые столкнулся – советы из «Красного уголка бухгалтера».

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ООО открыли в апреле этого года. Сдали за полугодие отчеты с прибылью и НДС. Сотрудников нет. Один директор, он же учредитель, трудовой договор с окладом заключен с июля. Прилетело требование начислить зарплату и сдать РСВ и 6-НДФЛ с начислениями и выплатами. Раз были обороты, деятельность велась. Но директор не захотел в начале деятельности устанавливать себе зарплату. Как быть?

Вопрос, кстати, прилетел в нашей группе в Telegram. Подписывайтесь, чтобы при случае задать свой вопрос.

На тот, что выше, бухгалтеры посоветовали писать в ответ на требование письмо.

К примеру о том, что нецелесообразно директору- учредителю начислять зарплату, деятельность только началась, когда понадобится – тогда и заплатим, и отчитаемся.

Коллеги сошлись, что это древний проверенный стандарт.

Реже советовали сослаться на то, что директор выбрал в качестве выплат дивиденды, а не зарплату.

Кому уж совсем жалко времени, отправили коллегу к роботу.

В СБИС уже давно есть шаблоны ответов на шаблоны автомат-запросов. Не надо думать, что это пишет живой инспектор.

Правда, нет гарантии, что инспекция успокоится. Коллега пишет, что такие требовнания приходят каждый квартал вот уже второй год.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

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