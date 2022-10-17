Чтобы налоговые резиденты Казахстана не платили в России НДФЛ, они должны предоставить сертификат

Это Конвенция об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал от 18.10.1996.

По этому документу резидент Казахстана не платит НДФЛ в России. Но надо доказать свое резидентство.

Как — рассказала ФНС в письме от 12.10.2022 № БС-3-11/11116@, которое доведено письмом от 13.10.2022 № БС-3-11/11170@.

Это может быть иностранный паспорт. Но если по нему нельзя определить резидентство, нужна справка (сертификат резидентства).

Проверить его подлинность можно на сайте комитета государственных доходов Минфина Казахстана.

Для подтверждения подлинности сертификата надо указать следующие данные:

индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН);

номер бланка (заполняется при наличии сертификата на бумажном носителе);

дата выдачи сертификата.

Если данных о сертификате нет на сайте, факт выдачи такого документа не считается подтвержденным, а налоговое резидентство установленным.