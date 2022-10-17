В чеке ККТ надо указывать количество и цену

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Клиентам клиники выдают счета на оплату, где подробно описаны все услуги, их количество и цена. Клиенты оплачивают услуги по карте и получают электронный кассовый чек, в котором указана одна услуга на всю сумму.

Эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева пояснила, что это нарушение.

Дело в том, что согласно ст.4.7 Закона № 54-ФЗ в число обязательных реквизитов чека входят, в том числе:

наименование товаров, работ, услуг;

количество;

цена;

стоимость;

ставка НДС.

Таким образом, количество и цена услуги — это обязательные реквизиты чека.

Их отсутствие считается нарушением. За него будет наказание по ч. 4 ст. 14.5 КоАП: