Онлайн-кассы

В чеке ККТ надо указывать количество и цену

Если компания оказала 3 услуги на энную сумму, а по ККТ пробили как одну услугу на общую сумму, это нарушение, за которое положен штраф по КоАП.

Версия для печати

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Клиентам клиники выдают счета на оплату, где подробно описаны все услуги, их количество и цена. Клиенты оплачивают услуги по карте и получают электронный кассовый чек, в котором указана одна услуга на всю сумму.

Эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева пояснила, что это нарушение.

Дело в том, что согласно ст.4.7 Закона № 54-ФЗ в число обязательных реквизитов чека входят, в том числе:

  • наименование товаров, работ, услуг;
  • количество;
  • цена;
  • стоимость;
  • ставка НДС.

Таким образом, количество и цена услуги — это обязательные реквизиты чека.

Их отсутствие считается нарушением. За него будет наказание по ч. 4 ст. 14.5 КоАП:

  • для ИП ­— предупреждение или штраф от 1 500 до 3 000 рублей;
  • для юрлиц — предупреждение или штраф от 5 000 до 10 000 рублей.

Подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

Незаменимая и полная информация за смешные деньги!

• Бесплатные вебинары по горячим темам
• Консультации по любым вопросам в день обращения
• Доступ к разборам новых правил и законов
• Курсы повышения квалификации с огромной выгодой

Оставьте заявку сейчас, чтобы получить персональную скидку.

Имущественный вычет

Если налоговики дали неправомерный имущественный вычет по НДФЛ, обвинять налогоплательщика в мошенничестве нельзя

Человек получил имущественный вычет по НДФЛ. Но потом налоговики выяснили, что вычет ему не положен. В итоге человек попал под уголовку за мошенничество. Но Президиум Верховного суда отменил приговор.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Банковские карты

Эксперты провели опрос и выяснили, почему жители России оформляют карты «Мир»

Финансовый сервис Bankiros.ru узнал у читателей, по каким причинам они оформляли карты платежной системы «Мир». Опрос проводился в Телеграм-канале Bankiros.ru. В нем приняло участие 1463 человека.

Эксперты провели опрос и выяснили, почему жители России оформляют карты «Мир»
Читать еще