🔥 Стало известно, на сколько дадут отсрочку по уплате налогов и сдаче деклараций мобилизованным бизнесменам

Минфин подготовил проект постановления о мерах поддержки мобилизованных граждан.
Текст проекта пока не опубликован, но Минфин рассказал, какие нормы там заложены.
Меры поддержки такие:
- отсрочка и рассрочка по уплате налогов;
- продление сроков сдачи в ИФНС деклараций и прочих отчетов;
- приостановление сроков проведения налоговых проверок.
Смотрите в нашей таблице сроки продления для каждой меры.
Мера поддержки
Срок продления
Примечание
Продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов
на период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы
Кроме:
Продление сроков сдачи деклараций, РСВ, бухотчета
на период прохождения военной службы и до 25-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы
Кроме декларации по НДС
Увеличение сроков направления требования об уплате налогов и принятия решения об их взыскании
на 6 месяцев
Приостановление вынесения решений о проведении ВНП, проверок по сделкам между взаимозависимыми лицами
на период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации