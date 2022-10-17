Налоги, взносы, пошлины

🔥 Стало известно, на сколько дадут отсрочку по уплате налогов и сдаче деклараций мобилизованным бизнесменам

Бизнесмены, которые были мобилизованы, могут не платить налоги и не сдавать декларации, пока не закончится частичная мобилизация или пока они не будут уволены с военной службы. И еще 3 месяца после этого.

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Минфин подготовил проект постановления о мерах поддержки мобилизованных граждан.

Текст проекта пока не опубликован, но Минфин рассказал, какие нормы там заложены.

Меры поддержки такие:

  • отсрочка и рассрочка по уплате налогов;
  • продление сроков сдачи в ИФНС деклараций и прочих отчетов;
  • приостановление сроков проведения налоговых проверок.

Смотрите в нашей таблице сроки продления для каждой меры.

Мера поддержки

Срок продления

Примечание

Продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов

на период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы

Кроме:

  • НДФЛ налогового агента;
  • агентского налога на прибыль;
  • торгового сбора;
  • госпошлины;
  • сбора за пользование объектами животного мира

Продление сроков сдачи деклараций, РСВ, бухотчета

на период прохождения военной службы и до 25-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы

Кроме декларации по НДС

Увеличение сроков направления требования об уплате налогов и принятия решения об их взыскании

на 6 месяцев

 

Приостановление вынесения решений о проведении ВНП, проверок по сделкам между взаимозависимыми лицами

на период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации

 

 

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Налоги, взносы, пошлины

🔥 Стало известно, на сколько дадут отсрочку по уплате налогов и сдаче деклараций мобилизованным бизнесменам

Бизнесмены, которые были мобилизованы, могут не платить налоги и не сдавать декларации, пока не закончится частичная мобилизация или пока они не будут уволены с военной службы. И еще 3 месяца после этого.

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Налоги, взносы, пошлины

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