На платформе МСП.РФ появился агрегатор закупок малого объема крупными компаниями у бизнеса

Корпорация МСП запустила сервис «Доступ к закупкам крупных компаний».
Пользователи платформы МСП.РФ смогут в одном месте найти подходящие торги, подготовить и подать заявку, заключить договор и получить помощь и поддержку при нарушении прав МСП, пишет «Интерфакс».
На сервисе есть возможность получить информацию о закупках малого объема из 30 источников.
По действующему законодательству, госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 25% от совокупного годового объема закупок. У кого-нибудь есть опыт работы через платформу? Делитесь в комментариях или в Красном уголке бухгалтера.