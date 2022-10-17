Госзакупки

На платформе МСП.РФ появился агрегатор закупок малого объема крупными компаниями у бизнеса

Он даст возможность малому и среднему бизнесу участвовать в закупках у крупных госкомпаний по 223-ФЗ.

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Корпорация МСП запустила сервис «Доступ к закупкам крупных компаний».

Пользователи платформы МСП.РФ смогут в одном месте найти подходящие торги, подготовить и подать заявку, заключить договор и получить помощь и поддержку при нарушении прав МСП, пишет «Интерфакс».

На сервисе есть возможность получить информацию о закупках малого объема из 30 источников.

По действующему законодательству, госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 25% от совокупного годового объема закупок. У кого-нибудь есть опыт работы через платформу? Делитесь в комментариях или в Красном уголке бухгалтера.

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