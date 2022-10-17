Родительские чаты уйдут в VK. Учителей и родителей просят не пользоваться WhatsApp

Сотрудникам школ рекомендовали отказаться от использования мессенджера WhatsApp для организации образовательного процесса и общения с родителями, пишет «Ъ».

Минпровещения подтвердили рекомендации не использовать зарубежные мессенджеры, но они касаются только работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами.

Где и как общаются учителя и родители школьников, Минпросвещения не регламентирует.

Такая инициатива переноса чатов в другие мессенджеры может быть связана с включением META в список террористических организаций.