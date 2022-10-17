Маркетинг

🏹 На нестабильности можно поднять продажи. Расскажем про поведение клиентов на мастер-классе

Какие бы санкции не вводили против российского бизнеса, в экономике всегда достаточно денег, чтобы расти. Тем более, не все проблемы можно списать на геополитику, вашим клиентам как и прежде нужны качественные продукты и услуги.

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Об этом пойдет речь на нашем первом мастер-классе «Увеличение продаж вдвое с помощью CJM. Быстрая сегментация клиентов, чтобы продавать проще».

Мероприятие пройдет онлайн сегодня в 16:00 мск.

Фундаментальные потребности клиентов с кризисом никуда не делись. Но изменились пути принятия решений. Научитесь грамотно разбираться в поведении клиентов – сможете больше продавать и расти.

Мастер-класс бесплатный, узнаете, как:

  • Собирать информацию о клиенте – формировать ядро, выделять персонажи, их потребности и ожидания.
  • Строить CJM или карту путешествий клиента;
  • Работать с сегментацией клиентов с точками касания.
  • Рисовать карту CJM и определять способы преодоления барьеров.
  • Использовать карту CJM.

Перемены всегда пугают, но адаптивность к реформам в своем бизнесе – ключевой параметр выживания и роста. Даже, если и сейчас все идет нормально – можно изменить маркетинг и дать новый импульс бизнесу.

Бонус всем участникам Мастер-класса – шаблон карты CJM.

Записывайтесь на мастер-класс и встречаемся в 16:00 мск.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

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Маркетинг

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