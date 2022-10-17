🏹 На нестабильности можно поднять продажи. Расскажем про поведение клиентов на мастер-классе

Об этом пойдет речь на нашем первом мастер-классе «Увеличение продаж вдвое с помощью CJM. Быстрая сегментация клиентов, чтобы продавать проще».

Мероприятие пройдет онлайн сегодня в 16:00 мск.

Фундаментальные потребности клиентов с кризисом никуда не делись. Но изменились пути принятия решений. Научитесь грамотно разбираться в поведении клиентов – сможете больше продавать и расти.

Мастер-класс бесплатный, узнаете, как: Собирать информацию о клиенте – формировать ядро, выделять персонажи, их потребности и ожидания.

Строить CJM или карту путешествий клиента;

Работать с сегментацией клиентов с точками касания.

Рисовать карту CJM и определять способы преодоления барьеров.

Использовать карту CJM.

Перемены всегда пугают, но адаптивность к реформам в своем бизнесе – ключевой параметр выживания и роста. Даже, если и сейчас все идет нормально – можно изменить маркетинг и дать новый импульс бизнесу.

Бонус всем участникам Мастер-класса – шаблон карты CJM.

Записывайтесь на мастер-класс и встречаемся в 16:00 мск.