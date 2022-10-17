Трудовое право

Все больше компаний нанимают самозанятых. И это не всегда высококвалицированные специалисты

Правда, есть риск, что потом таких временных сотрудников придется признать постоянными.

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По поправкам к Трудовому кодексу, которые недавно приняли, работодатели не имеют права уволить мобилизованных сотрудников

Однако их места могут занять самозанятые.

В последние несколько месяцев растет число компаний, которые готовы нанимать самозанятых, сообщает «Ъ».

В середине лета доля респондентов-работодателей, которые готовы были нанимать самозанятых, составляло 52%, к сентябрю их число увеличилось до 56%.

Среди преимуществ работы с самозанятыми: скорость исполнения и простота оформления.

Большинство компаний готовы принимать самозанятых на позиции рекламщиков, дизайнеров, рекрутеров, курьеров и грузчиков.

Между тем, не все работодатели знают тонкости работы с самозанятыми. В Красном уголке сегодня бухгалтеры объясняют коллеге, почему компания не может выдать самозанятому справку о выплатах. И где ее нужно брать самозанятому.

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