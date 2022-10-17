Банки

Чтобы открыть расчетный счет в турецком банке, понадобится загранпаспорт, местный ИНН и депозит

Россияне, которые хотят открыть счета в Турции, сталкиваются с постоянно изменяющимися условиями.

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Карты VISA и MasterCard, которые были выпущены российскими банками, с марта не работают за рубежом, пишет «Forbes».

Турецкие банки прекратили работу и с картами «МИР», поэтому многие приехавшие в Турцию задумываются об открытии счета в турецком банке.

Открыть счет в турецком банке можно только лично.

Для оформления счета необходимы:

  • Загранпаспорт;
  • Данные о турецком налоговом номере (можно оформить на сайте налоговой службы Турции);
  • Телефон с местной сим-картой;
  • Турецкий адрес, на который курьер привезет карту и будет зарегистрирован счет.

Кроме документов, от вас потребуют внести депозит.

Банк Ziraat просил депозит 3 тыс. долларов, а Deniz – 5 тыс. долларов.

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