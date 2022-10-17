Чтобы открыть расчетный счет в турецком банке, понадобится загранпаспорт, местный ИНН и депозит

Карты VISA и MasterCard, которые были выпущены российскими банками, с марта не работают за рубежом, пишет «Forbes».
Турецкие банки прекратили работу и с картами «МИР», поэтому многие приехавшие в Турцию задумываются об открытии счета в турецком банке.
Открыть счет в турецком банке можно только лично.
Для оформления счета необходимы:
- Загранпаспорт;
- Данные о турецком налоговом номере (можно оформить на сайте налоговой службы Турции);
- Телефон с местной сим-картой;
- Турецкий адрес, на который курьер привезет карту и будет зарегистрирован счет.
Кроме документов, от вас потребуют внести депозит.
Банк Ziraat просил депозит 3 тыс. долларов, а Deniz – 5 тыс. долларов.