Мобилизованные заплатят за нотариальную доверенность от 100 до 500 рублей

Кроме того, во всех регионах работают специальные «дежурные» нотариальные конторы, в том числе в выходные дни, сообщает ФНП.
Мобилизованные полностью освобождаются от платы за услуги правового и технического характера.
Таким образом, стоимость оформления доверенности, за исключением доверенностей в порядке передоверия, для мобилизованного гражданина составит от 100 до 500 рублей.
Если мобилизованный — директор компании, он также может обратиться к нотариусу для решения вопросов с продолжением деятельности компании на время его отсутствия.
В частности, нотариус может удостоверить решение собрания участников общества о смене директора.
Решение общего собрания участников непубличного АО подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров.