Нотариат

Мобилизованные заплатят за нотариальную доверенность от 100 до 500 рублей

Доверенность на представительство в государственных, судебных и иных органах, на пользование и распоряжение имуществом, на управление бизнесом и т. д. мобилизованные могут оформить в любой нотариальной конторе без очереди.

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Кроме того, во всех регионах работают специальные «дежурные» нотариальные конторы, в том числе в выходные дни, сообщает ФНП.

Мобилизованные полностью освобождаются от платы за услуги правового и технического характера.

Таким образом, стоимость оформления доверенности, за исключением доверенностей в порядке передоверия, для мобилизованного гражданина составит от 100 до 500 рублей.

Если мобилизованный — директор компании, он также может обратиться к нотариусу для решения вопросов с продолжением деятельности компании на время его отсутствия.

В частности, нотариус может удостоверить решение собрания участников общества о смене директора.

Решение общего собрания участников непубличного АО подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров.

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