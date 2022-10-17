Мобилизованные заплатят за нотариальную доверенность от 100 до 500 рублей

Кроме того, во всех регионах работают специальные «дежурные» нотариальные конторы, в том числе в выходные дни, сообщает ФНП.

Мобилизованные полностью освобождаются от платы за услуги правового и технического характера.

Таким образом, стоимость оформления доверенности, за исключением доверенностей в порядке передоверия, для мобилизованного гражданина составит от 100 до 500 рублей.

Если мобилизованный — директор компании, он также может обратиться к нотариусу для решения вопросов с продолжением деятельности компании на время его отсутствия.

В частности, нотариус может удостоверить решение собрания участников общества о смене директора.

Решение общего собрания участников непубличного АО подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров.