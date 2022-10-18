Треть нелегальных кредиторов действует через соцсети

За первые девять месяцев 2022 года выявлено более 1200 нелегальных кредиторов, рассказали «РИА Новости».

В 2021 году за аналогичный период было выявлено только 682 субъекта.

Максимальный уровень выявленных нелегальных кредиторов зафиксирован во втором квартале года – 492 компании.

В основном мошенники действовали через Интернет (41%), а 85% из них продвигало свои услуги через социальные сети.

Кроме черных кредитов, мошенники пытаются рассылать письма от имени ЦБ, сообщая о том, что с вашего счета сейчас пытаются снять деньги.