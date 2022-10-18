Госзакупки

Мобилизованные предприниматели могут рассчитывать на особые условия по госзакупкам

Если из-за мобилизации ИП или предприятие не сможет обеспечить своевременное исполнение госконтракта, то все неустойки спишут.

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Премьер-министр подписал постановление, которое устанавливает особые условия исполнения контрактов по госзакупкам мобилизованным предпринимателям.

Все существенные условия контрактов, такие как цена, сроки, виды и объемы работ, могут изменяться, если поставщиками являются компании, сотрудники которых призваны на службу в рамках ЧМ.

Решение относится и к мобилизованным предпринимателям.

Это коснется контрактов, которые будут заключены до конца 2023 года.

Если из-за мобилизации компания или ИП не смогут обеспечить своевременное исполнение контракта, то неустойки спишут, а компании не попадут в реестр недобросовестных поставщиков.

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