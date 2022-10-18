Wildberries поднял регистрационный взнос в три раза для новых продавцов. ИП блокируют личные кабинеты

Вчера ночью маркетплейс сообщил, что сумма оплаты при регистрации увеличена до 30 тыс. руб. Информация появилась в официальном чате маркетплейса для продавцов.

Взнос за регистрацию невозвратный. Аудитория отреагировала на повышение гневными комментариями. Не все согласны, что это справедливая цена за возможность отсечь недобросовестных продавцов с площадки.

Что это значит? При регистрации ЛК сегодня с утра только была сумма 10 000 руб, а сейчас уже 30 000?! Просьба вернуть доступ в ЛК зарегистрированного до нововведения!

Кроме того, сегодня в чате много жалоб на то, что маркетплейс заблокировал личные кабинеты, если селлер несколько дней не заходил на сайт.

Только недавно зарегистрировали личный кабинет, сделали первую поставку, начали продавать и портал требует перерегистрации с гарантийным взносом.

Невозможно войти в личный кабинет! Не приходит СМС для входа. Кабинет активен и создан почти 2 года назад.

Не могу зайти в ЛК , регистрировалась 2 мес. назад. Сейчас пришел товар, планировала отгрузку, но в ЛК не зайти.

Не получается войти в личный кабинет, не приходит код в пользовательский кабинет. Работаем больше года, постоянно идут отгрузки по FBS. Как работать?

Бухгалтеры, связанные с маркетплейсом, рассказывайте, как вам работается?