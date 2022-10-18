Если маркетплейс не рассмотрел вовремя обращение ИП, то продавец сможет направить обращение в комиссию по саморегулированию

Продавцы маркетплейсов могут направить обращение в комиссию по саморегулированию в электронной торговле на сайте Ассоциации.

Обращения можно отправлять, если продавец направил в маркетплейс запрос, но на него не отреагировали или не рассмотрели запрос вовремя.

В «Стандарте по взаимодействию маркетплейсов с продавцами товаров» четко прописаны условия и сроки изменения оферты, которые обязаны соблюдать обе стороны.

Если площадка не реагирует на запрос продавца или спор не разрешается, то вопрос можно рассмотреть на комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле.

На сегодняшний день комиссия уже рассмотрела около 140 сообщений, пишут «Известия».

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