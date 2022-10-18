Если маркетплейс не рассмотрел вовремя обращение ИП, то продавец сможет направить обращение в комиссию по саморегулированию

Продавцы маркетплейсов могут направить обращение в комиссию по саморегулированию в электронной торговле на сайте Ассоциации.
Обращения можно отправлять, если продавец направил в маркетплейс запрос, но на него не отреагировали или не рассмотрели запрос вовремя.
В «Стандарте по взаимодействию маркетплейсов с продавцами товаров» четко прописаны условия и сроки изменения оферты, которые обязаны соблюдать обе стороны.
Если площадка не реагирует на запрос продавца или спор не разрешается, то вопрос можно рассмотреть на комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле.
На сегодняшний день комиссия уже рассмотрела около 140 сообщений, пишут «Известия».
Сегодня мы уже писали, что ИП взорвали официальный чат Wildberries: новые селлеры шокированы регистрационным взносом, остальные не согласны с порядком вывода денег с площадки и штрафами.