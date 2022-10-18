Больничные

За счет работодателя идут не три первых дня болезни, а три первых оплачиваемых дня

Если сотрудник заболел в отпуске без содержания, больничный в этот период не оплачивают. После окончания отпуска оплата начнется (если больничный еще продолжается).

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После окончания отпуска без сохранения зарплаты пособие выплачивается с того дня, с которого работник должен был приступить к работе.

При этом первые три дня периода, за который выплачивается пособие, должны быть оплачены за счет средств работодателя.

ФСС приводит пример:

Больничный выписан с 20 по 30 сентября, по 25 сентября работник был в отпуске без сохранения зарплаты.

В таком случае пособие должно быть назначено за период с 26 по 30 сентября, при этом с 26 по 28 сентября – за счет работодателя.

Сомневаетесь, что верно рассчитали посебие? Всегда можно попросить помощи более опытных коллег. Сообщества есть во всех соцсетях, выбирайте, чем привыкли пользоваться: Telegram, VK, Ok.

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