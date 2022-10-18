За счет работодателя идут не три первых дня болезни, а три первых оплачиваемых дня

После окончания отпуска без сохранения зарплаты пособие выплачивается с того дня, с которого работник должен был приступить к работе.

При этом первые три дня периода, за который выплачивается пособие, должны быть оплачены за счет средств работодателя.

ФСС приводит пример:

Больничный выписан с 20 по 30 сентября, по 25 сентября работник был в отпуске без сохранения зарплаты.

В таком случае пособие должно быть назначено за период с 26 по 30 сентября, при этом с 26 по 28 сентября – за счет работодателя.

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