Налог на прибыль

В 2022 году по-особому учитывают курсовые разницы во внереализационных доходах

В период 2022 – 2024 годов по обязательствам в иностранной валюте датой получения внереализационного дохода признается дата прекращения обязательств, если возникает положительная курсовая разница. Это правило ввели законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ.

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По отрицательной курсовой разнице аналогичное правило будет с 2023 года. А пока для отрицательной разницы действуют старые правила.

При этом нововведения касаются только даты признания доходов и расходов. Сам порядок расчета разниц не изменился.

Об этом напоминает ФНС в письме от 07.10.2022 № СД-4-3/13426@.

Требования (обязательства) пересчитываются в рубли по курсу ЦБ на дату их прекращения (исполнения) или на последнее число текущего месяца в зависимости от того, что произошло раньше.

То есть, надо определять курсовые разницы каждый месяц.

При этом положительные курсовые разницы в 2022 году признаются в составе внереализационных доходов только на дату прекращения (исполнения) соответствующего требования (обязательства).

А отрицательные курсовые разницы признаются в составе внереализационных расходов на последнее число текущего месяца или на дату прекращения требования (в зависимости от того, что произошло раньше).

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Налог на прибыль

В 2022 году по-особому учитывают курсовые разницы во внереализационных доходах

В период 2022 – 2024 годов по обязательствам в иностранной валюте датой получения внереализационного дохода признается дата прекращения обязательств, если возникает положительная курсовая разница. Это правило ввели законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ.

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