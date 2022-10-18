В 2022 году по-особому учитывают курсовые разницы во внереализационных доходах

По отрицательной курсовой разнице аналогичное правило будет с 2023 года. А пока для отрицательной разницы действуют старые правила.

При этом нововведения касаются только даты признания доходов и расходов. Сам порядок расчета разниц не изменился.

Об этом напоминает ФНС в письме от 07.10.2022 № СД-4-3/13426@.

Требования (обязательства) пересчитываются в рубли по курсу ЦБ на дату их прекращения (исполнения) или на последнее число текущего месяца в зависимости от того, что произошло раньше.

То есть, надо определять курсовые разницы каждый месяц.

При этом положительные курсовые разницы в 2022 году признаются в составе внереализационных доходов только на дату прекращения (исполнения) соответствующего требования (обязательства).

А отрицательные курсовые разницы признаются в составе внереализационных расходов на последнее число текущего месяца или на дату прекращения требования (в зависимости от того, что произошло раньше).

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