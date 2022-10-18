⚡ Очередная мера поддержки семей прошла первое чтение в Госдуме. Будет новое пособие для беременных и родителей несовершеннолетних детей

Законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

Универсальное пособие объединит несколько действующих: ежемесячное пособие беременной женщине;

пособие по уходу за ребенком до полутора лет незастрахованным гражданам;

ежемесячные выплаты в связи с рождением первого, второго и третьего ребенка до достижения ими трех лет;

ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от трех до восьми лет и от восьми до 17 лет.

Размер выплаты будет зависеть от дефицита дохода семьи и составлять 50 %, 75 % или 100 % регионального прожиточного минимума для детей (при назначении универсального пособия гражданам, имеющим детей) – или 50 %, 75 % или 100 % регионального прожиточного минимума трудоспособного населения (при назначении универсального пособия беременной женщине).

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Сегодня мы приводили таблицу от Минтруда, за какой период будут считать доходы. Go обсуждать в бухгалтерских чатах не как бухгалтеры, а как родители.