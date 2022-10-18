Детские пособия

⚡ Очередная мера поддержки семей прошла первое чтение в Госдуме. Будет новое пособие для беременных и родителей несовершеннолетних детей

С 1 января 2023 года введут универсальное пособие для беременных женщин и граждан, имеющих детей до 17 лет. Величина пособия будет зависеть от дефицита дохода семьи и составлять 50 %, 75 % или 100 % регионального прожиточного минимума для детей.

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⚡ Очередная мера поддержки семей прошла первое чтение в Госдуме. Будет новое пособие для беременных и родителей несовершеннолетних детей
Dmitry Egorov/pexels

Законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

Универсальное пособие объединит несколько действующих:

  • ежемесячное пособие беременной женщине;
  • пособие по уходу за ребенком до полутора лет незастрахованным гражданам;
  • ежемесячные выплаты в связи с рождением первого, второго и третьего ребенка до достижения ими трех лет;
  • ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от трех до восьми лет и от восьми до 17 лет. 

Размер выплаты будет зависеть от дефицита дохода семьи и составлять 50 %, 75 % или 100 % регионального прожиточного минимума для детей (при назначении универсального пособия гражданам, имеющим детей) – или 50 %, 75 % или 100 % регионального прожиточного минимума трудоспособного населения (при назначении универсального пособия беременной женщине).

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Сегодня мы приводили таблицу от Минтруда, за какой период будут считать доходы. Go обсуждать в бухгалтерских чатах не как бухгалтеры, а как родители.

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Детские пособия

⚡ Очередная мера поддержки семей прошла первое чтение в Госдуме. Будет новое пособие для беременных и родителей несовершеннолетних детей

С 1 января 2023 года введут универсальное пособие для беременных женщин и граждан, имеющих детей до 17 лет. Величина пособия будет зависеть от дефицита дохода семьи и составлять 50 %, 75 % или 100 % регионального прожиточного минимума для детей.

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