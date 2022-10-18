Для дивидендов от дочерней компании ставка налога на прибыль может быть 0%

Минфин в письме от 20.09.2022 № 03-03-06/3/90724 объяснил, когда применяют ставку 0%.

На день принятия решения о выплате дивидендов компания должна в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеть: не менее чем 50% долей в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50% общей суммы.

Если эти условия не соблюдаются, то налог на прибыль будет 13%.

И напомним, что завтра пройдет бесплатный вебинар «Налог на прибыль: исключаем ошибки». Начало в 15:00 мск.