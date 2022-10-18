Налог на прибыль

Для дивидендов от дочерней компании ставка налога на прибыль может быть 0%

Дивиденды, полученные организаций, могут облагаться налогом на прибыль по ставкам 13% или 0%.

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Минфин в письме от 20.09.2022 № 03-03-06/3/90724 объяснил, когда применяют ставку 0%.

На день принятия решения о выплате дивидендов компания должна в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеть:

  • не менее чем 50% долей в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации

или

  • депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50% общей суммы.

Если эти условия не соблюдаются, то налог на прибыль будет 13%.

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