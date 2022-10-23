Мобилизованного сотрудника на срочном договоре можно уволить, пока он служит

Такое основание для увольнения (истечение срока трудового договора) предусмотрено в статье 351.7 ТК РФ, которая регламентирует трудовые нормы для мобилизованных.

Например, с работником заключен срочный трудовой договор по 31.10.2022 года. 12 октября он призван по мобилизации.

В этом случае трудовой договор приостановят с 12 октября, но 31 октября сотрудник будет уволен.

Такое разъяснение дает Роструд.

Но как оповестить сотрудника об увольнении? Роструд дает такую рекомендацию: