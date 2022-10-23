Трудовое право

Мобилизованного сотрудника на срочном договоре можно уволить, пока он служит

В общем случае мобилизованных сотрудников нельзя увольнять. Но это правило работает только для бессрочных трудовых договоров. Если договор срочный, то будет увольнение, даже если человек в это время на военной службе.

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Такое основание для увольнения (истечение срока трудового договора) предусмотрено в статье 351.7 ТК РФ, которая регламентирует трудовые нормы для мобилизованных.

Например, с работником заключен срочный трудовой договор по 31.10.2022 года. 12 октября он призван по мобилизации.

В этом случае трудовой договор приостановят с 12 октября, но 31 октября сотрудник будет уволен.

Такое разъяснение дает Роструд.

Но как оповестить сотрудника об увольнении? Роструд дает такую рекомендацию:

  • надо отправить по почте на его адрес по прописке уведомление об истечении срока трудового договора и предстоящем увольнении;
  • в приказе пока подписи работника не будет, о чем там надо сделать пометку;
  • копию приказа можно выслать по почте сотруднику на домашний адрес.

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Трудовое право

Мобилизованного сотрудника на срочном договоре можно уволить, пока он служит

В общем случае мобилизованных сотрудников нельзя увольнять. Но это правило работает только для бессрочных трудовых договоров. Если договор срочный, то будет увольнение, даже если человек в это время на военной службе.

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