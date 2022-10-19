Разрешили оплачивать маткапиталом образовательные услуги ИП

Вышло постановление Правительства от 17.10.222 № 1842.
Есть условие — у ИП, оказывающего такие услуги, должна быть лицензия на образовательную деятельность.
Ранее были принят закон с такой нормой (от 04.08.2022 № 361-ФЗ).
Теперь внесли поправки в правила направления маткапитала на оплату обучения.
До этого маткапитал можно было использовать только если образовательные услуги оказывают юрлица.
Чтобы оплатить образовательные услуги из средств маткапитала, надо представить в ПФР такие документы:
- заявление;
- заключенный с ИП договор с расчетом стоимости.
Сдать документы можно в ПФР, МФЦ, через Госуслуги или сайт ПФР.