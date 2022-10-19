Разрешили оплачивать маткапиталом образовательные услуги ИП

Вышло постановление Правительства от 17.10.222 № 1842.

Есть условие — у ИП, оказывающего такие услуги, должна быть лицензия на образовательную деятельность.

Ранее были принят закон с такой нормой (от 04.08.2022 № 361-ФЗ).

Теперь внесли поправки в правила направления маткапитала на оплату обучения.

До этого маткапитал можно было использовать только если образовательные услуги оказывают юрлица.

Чтобы оплатить образовательные услуги из средств маткапитала, надо представить в ПФР такие документы:

заявление;

заключенный с ИП договор с расчетом стоимости.

Сдать документы можно в ПФР, МФЦ, через Госуслуги или сайт ПФР.