Социальные пособия

Разрешили оплачивать маткапиталом образовательные услуги ИП

Теперь родители могут оплатить услуги частного преподавателя, негосударственного детского сада или школы за счет материнского капитала.

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Вышло постановление Правительства от 17.10.222 № 1842.

Есть условие — у ИП, оказывающего такие услуги, должна быть лицензия на образовательную деятельность.

Ранее были принят закон с такой нормой (от 04.08.2022 № 361-ФЗ).

Теперь внесли поправки в правила направления маткапитала на оплату обучения.

До этого маткапитал можно было использовать только если образовательные услуги оказывают юрлица.

Чтобы оплатить образовательные услуги из средств маткапитала, надо представить в ПФР такие документы:

  • заявление;
  • заключенный с ИП договор с расчетом стоимости.

Сдать документы можно в ПФР, МФЦ, через Госуслуги или сайт ПФР.

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