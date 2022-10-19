Электронная отчетность

Налоговики будут обмениваться с ЦБ машиночитаемыми доверенностями

ЦБ и ФНС проведут апробации приложения «Машиночитаемые доверенности» (МЧД) на базе распределенного реестра.

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В ходе эксперименты проверят возможность использования платформы ФНС для подтверждения полномочий представителей организаций при электронном взаимодействии как банков между собой, так и банков с физическими и юридическими лицами.

Технология распределенного реестра позволяет оперативно уведомлять всех участников блокчейн-сети об изменениях с электронной доверенностью и не прикладывать саму доверенность к каждому документу, пояснили в ФНС.

Ранее к этой блокчей-платформе ФНС уже подключились ФТС, ФСС, Почта России, Нотариальная палата, Росстат.

Применение МЧД должно было стать обязательным с начала 2023 года, но сейчас разработали проект по переносу этого срока на 1 сентября 2023 года.

Узнать больше про МЧД можно тут.

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