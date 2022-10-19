Дробление бизнеса

❗ Начисляя налог на прибыль и НДС при дроблении бизнеса, налоговики должны уменьшить их на уплаченный налог по УСН

В ходе проверок налоговики зачастую выявляют искусственное дробление бизнеса. В итоге компании начисляют НДС и налог на прибыль с общих оборотов всей группы. И при этом не учитывают те налоги, что уже уплачены (по УСН). Так быть не должно.

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ФНС выпустила письмо от 14.10.2022 № БВ-4-7/13774@, в котором велела налоговикам на местах учитывать решение Верховного суда по делу компании «Стройбилдинг».

Комментарий по этому письму ФНС «Клерку» дал Дмитрий Барский, советник, руководитель практики INTANA Legal.

По его словам, налоговики на места не учитывают уже уплаченные налоги «схематозников», в том числе, потому, что отсутствует методология учета со стороны ФНС.

Поэтому в письме от 14.10.2022 № БВ-4-7/13774@ ФНС предписала налоговым инспекциям учитывать следующие обстоятельства:

  • налоговые доначисления подлежат уменьшению таким образом, как если бы налоги, уплачиваемые элементами схемы дробления бизнеса, уплачивались налогоплательщиком-организатором схемы;
  • налоги по спецрежимам должны учитываться в первую очередь при определении размера налога на прибыль, а при избыточности платежей для налога на прибыль — в счет НДС;
  • суммы налогов, уплаченных подконтрольными участниками схемы, должны учитываться при определении штрафа для налогоплательщика-организатора схемы и при определении размера пеней.

Такая методика должна использоваться не только в отношении решений по проверкам, вступившим в законную силу, но и при обжаловании решений налоговых органов в суде.

О деле «Стройбилдинга» можно прочитать здесь.

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Дробление бизнеса

❗ Начисляя налог на прибыль и НДС при дроблении бизнеса, налоговики должны уменьшить их на уплаченный налог по УСН

В ходе проверок налоговики зачастую выявляют искусственное дробление бизнеса. В итоге компании начисляют НДС и налог на прибыль с общих оборотов всей группы. И при этом не учитывают те налоги, что уже уплачены (по УСН). Так быть не должно.

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