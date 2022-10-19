❗ Начисляя налог на прибыль и НДС при дроблении бизнеса, налоговики должны уменьшить их на уплаченный налог по УСН

ФНС выпустила письмо от 14.10.2022 № БВ-4-7/13774@, в котором велела налоговикам на местах учитывать решение Верховного суда по делу компании «Стройбилдинг».

Комментарий по этому письму ФНС «Клерку» дал Дмитрий Барский, советник, руководитель практики INTANA Legal.

По его словам, налоговики на места не учитывают уже уплаченные налоги «схематозников», в том числе, потому, что отсутствует методология учета со стороны ФНС.

Поэтому в письме от 14.10.2022 № БВ-4-7/13774@ ФНС предписала налоговым инспекциям учитывать следующие обстоятельства: налоговые доначисления подлежат уменьшению таким образом, как если бы налоги, уплачиваемые элементами схемы дробления бизнеса , уплачивались налогоплательщиком-организатором схемы;

таким образом, как если бы налоги, , уплачивались налогоплательщиком-организатором схемы; налоги по спецрежимам должны учитываться в первую очередь при определении размера налога на прибыль , а при избыточности платежей для налога на прибыль — в счет НДС ;

при определении размера , а при избыточности платежей для налога на прибыль — в счет ; суммы налогов, уплаченных подконтрольными участниками схемы, должны учитываться при определении штрафа для налогоплательщика-организатора схемы и при определении размера пеней.

Такая методика должна использоваться не только в отношении решений по проверкам, вступившим в законную силу, но и при обжаловании решений налоговых органов в суде.

О деле «Стройбилдинга» можно прочитать здесь.