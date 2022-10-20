Дистанционщик, работающий за границей, сам платит НДФЛ, если он резидент

Таким образом, если дистанционщик — резидент РФ, он сам платит свой НДФЛ. Если он — нерезидент, то НДФЛ в России он вообще не платит.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.09.2022 № 03-04-06/89789.

Окончательный налоговый статус сотрудника, определяющий налогообложение его доходов, определяется по итогам года.

183 дня пребывания в РФ, после которых физлицо будет признано налоговым резидентом РФ, считают так: суммируют всех календарные дней, в которые физлицо находилось в РФ в течение 12 следующих подряд месяцев.