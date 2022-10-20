🔥 Пока не утвердили новые коды для СЗВ-ТД, штрафовать за несдачу отчета за мобилизованных не будут

Постановление правления ПФР с формой СЗВ-ТД должно пройти процедуру регистрации в Минюсте.

Сдать отчет с кодом «Приостановление» надо будет в кратчайший срок после регистрации постановления в Минюсте, пояснили в ПФР.

Если дата приостановления трудового договора с мобилизованным сотрудником будет ранее даты регистрации документа с новыми кодами для СЗВ-ТД, то штрафа не будет, обещает ПФР.

Ранее мы рассказывали, что бухгалтеры с нетерпением ждут новую форму СЗВ-ТД и переживают из-за возможных штрафов.