СЗВ-ТД

🔥 Пока не утвердили новые коды для СЗВ-ТД, штрафовать за несдачу отчета за мобилизованных не будут

Приостановку трудовых договор мобилизованных с 21 сентября надо отражать в форме СЗВ-ТД. Срок сдачи отчета – 1 рабочий день. Но проблема в том, что до сих пор не вышли поправки в форму СЗВ-ТД. Сдавать просто нечего. ПФР успокоил – штрафа не будет.

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Постановление правления ПФР с формой СЗВ-ТД должно пройти процедуру регистрации в Минюсте.

Сдать отчет с кодом «Приостановление» надо будет в кратчайший срок после регистрации постановления в Минюсте, пояснили в ПФР.

Если дата приостановления трудового договора с мобилизованным сотрудником будет ранее даты регистрации документа с новыми кодами для СЗВ-ТД, то штрафа не будет, обещает ПФР.

Ранее мы рассказывали, что бухгалтеры с нетерпением ждут новую форму СЗВ-ТД и переживают из-за возможных штрафов.

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