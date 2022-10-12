Бухгалтеры с нетерпением ждут новую форму СЗВ-ТД

Наши читатели беспокоятся. Что делать, как составить отчет, если в 1С еще нет нужных кодов, не будет ли штрафов?

Обсуждение идет в теме форума «СЗВ-ТД на мобилизованных в первые дни».

Коллеги выразили надежду, что если в 1С нет возможности сформировать отчет, то может быть новая форма есть в программах от ПФР.

Но ее там нет и быть не может. Потому что поправки в постановление Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п, с новыми кодами для СЗВ-ТД еще не приняты. Есть только проект.

То есть закон есть, но исполнить его пока невозможно.

Бухгалтеры звонили в ПФР. Там ответили, что сами пока не знают, ждут разъяснений, но обещают, что штрафов не будет.

Напомним, в СЗВ-ТД будут новые коды: Приостановление, Возобновление.