Кадры

Услуги сайта HH.ru подорожали в несколько раз. Из-за этого ритейлеры повышают цены на товары

Крупные ритейлеры обратились в ФАС с просьбой проверить обоснованность повышения тарифов за публикацию вакансий на сайте по подбору персонала.

Версия для печати

Они считают, что hh.ru злоупотребляет своим положением на рынке, пишет «Ъ».

С марта 2020 года цена за публикацию объявлений в стандартном тарифе выросла с 85 до 340 руб. за единицу.

Крупным предприятиям нужен большой штат персонала.

Для этого они размещают большое количество вакансий на портале.

Рост цен на поиск персонала приводит к дополнительным издержкам, которые могут оказать влияние на конечную цену.

За 2021 год чистая прибыль HeadHunter Group PLC выросла на 191,3% до 5,49 млрд руб.

А на Бух.Хантере всегда можно найти актуальные вакансии для бухгалетра.

Подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

Незаменимая и полная информация за смешные деньги!

• Бесплатные вебинары по горячим темам
• Консультации по любым вопросам в день обращения
• Доступ к разборам новых правил и законов
• Курсы повышения квалификации с огромной выгодой

Оставьте заявку сейчас, чтобы получить персональную скидку.

Повышение квалификации

Регистрация ККТ

Почему ФНС может отказать в регистрации онлайн-кассы: топ ошибок

Перед началом использования онлайн-кассу необходимо зарегистрировать - эту непреложную истину все предприниматели знают уже назубок. Но вот бизнесмен выполнил все требования законодательства и получил отказ в регистрации. Расскажем, почему это происходит и чем грозит.

Почему ФНС может отказать в регистрации онлайн-кассы: топ ошибок
Мошенничество

⛔ С кафе требуют финансовый паспорт для заключения договора на комплексные обеды. Не ведитесь

Если новый потенциальный клиент требует от компании документы, подтверждающие ее надежность, стоит призадуматься, не мошенники ли это. Как правило, следующий шаг – рекомендация заказать некий финансовый паспорт в определенной компании.

Бухгалтерия

Как подготовиться к закрытию года: чек-лист для бухгалтера

Окончание финансового года и подведение итогов — важный и ответственный этап в жизни каждой организации. Рассмотрим, что должен сделать бухгалтер для правильного расчета налогов и анализа результатов хозяйственной деятельности компании.

Как подготовиться к закрытию года: чек-лист для бухгалтера

Мероприятия

Разместить
Мобилизация

Как в 1С оформить айтишникам отсрочку от призыва по мобилизации

Оформлением отсрочки работникам аккредитованных IT-компаний и операторов связи занимаются работодатели. В 1С есть расширение, позволяющее подготовить списки сотрудников по форме-подтверждению. Разберемся, как с ним работать.

Как в 1С оформить айтишникам отсрочку от призыва по мобилизации
Зарплата

Как налоговики выявляют серую зарплату: разбор эксперта

Серая заработная плата — это выплата денежных средств работнику в размере большем, чем предусмотрено трудовым договором и другими официальными документами, а также отражено в налоговой отчетности работодателя. Такая зарплата позволяет бизнесменам платить меньше страховых взносов, так как база для их исчисления сознательно занижается.

Как налоговики выявляют серую зарплату: разбор эксперта
Читать еще