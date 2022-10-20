Услуги сайта HH.ru подорожали в несколько раз. Из-за этого ритейлеры повышают цены на товары

Они считают, что hh.ru злоупотребляет своим положением на рынке, пишет «Ъ».

С марта 2020 года цена за публикацию объявлений в стандартном тарифе выросла с 85 до 340 руб. за единицу.

Крупным предприятиям нужен большой штат персонала.

Для этого они размещают большое количество вакансий на портале.

Рост цен на поиск персонала приводит к дополнительным издержкам, которые могут оказать влияние на конечную цену.

За 2021 год чистая прибыль HeadHunter Group PLC выросла на 191,3% до 5,49 млрд руб.

А на Бух.Хантере всегда можно найти актуальные вакансии для бухгалетра.