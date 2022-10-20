⛔ С кафе требуют финансовый паспорт для заключения договора на комплексные обеды. Не ведитесь

После оплаты клиент пропадает с горизонта. Сделки не будет, а деньги потрачены.
О такой схеме мошенничества коллеги предупреждают в нашем чате.
Некая компания с якобы федеральным финансированием обратилась в кафе для заключения договора на комплексные обеды и ужины. Но есть условие — нужен финансовый паспорт.
И будущие клиенты даже могут подсказать, где этот документ делают.
Такой паспорт стоит около 40 тыс. рублей, сообщают наши читатели.
Коллеги советуют бухгалтеру: «Гоните их в шею, это мошенники».
Кстати, общение с «заказчиками» идет исключительно по телефону и WhatsApp, никаких личных встреч.
Как выяснилось в ходе обсуждения, с таким сталкивались и другие кафе. Все общение идет в переписке. Компания хотела предоставить пробный обед бесплатно. Но потенциальные клиенты заявили, что «не надо, директор у вас был, обедал».
«Когда я начала пробивать эту компанию, увидела, что не нам одним это все предлагалось, прислала скрины, попросила ответа — и все кончилось», — рассказывает наша подписчица.
А вам не поступали такие предложения по оформлению финансового паспорта?