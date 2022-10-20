Мошенничество

⛔ С кафе требуют финансовый паспорт для заключения договора на комплексные обеды. Не ведитесь

Если новый потенциальный клиент требует от компании документы, подтверждающие ее надежность, стоит призадуматься, не мошенники ли это. Как правило, следующий шаг – рекомендация заказать некий финансовый паспорт в определенной компании.

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После оплаты клиент пропадает с горизонта. Сделки не будет, а деньги потрачены.

О такой схеме мошенничества коллеги предупреждают в нашем чате.

Некая компания с якобы федеральным финансированием обратилась в кафе для заключения договора на комплексные обеды и ужины. Но есть условие — нужен финансовый паспорт.

И будущие клиенты даже могут подсказать, где этот документ делают.

Такой паспорт стоит около 40 тыс. рублей, сообщают наши читатели.

Коллеги советуют бухгалтеру: «Гоните их в шею, это мошенники».

Кстати, общение с «заказчиками» идет исключительно по телефону и WhatsApp, никаких личных встреч.

Как выяснилось в ходе обсуждения, с таким сталкивались и другие кафе. Все общение идет в переписке. Компания хотела предоставить пробный обед бесплатно. Но потенциальные клиенты заявили, что «не надо, директор у вас был, обедал».

«Когда я начала пробивать эту компанию, увидела, что не нам одним это все предлагалось, прислала скрины, попросила ответа — и все кончилось», — рассказывает наша подписчица.

А вам не поступали такие предложения по оформлению финансового паспорта?

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Мошенничество

⛔ С кафе требуют финансовый паспорт для заключения договора на комплексные обеды. Не ведитесь

Если новый потенциальный клиент требует от компании документы, подтверждающие ее надежность, стоит призадуматься, не мошенники ли это. Как правило, следующий шаг – рекомендация заказать некий финансовый паспорт в определенной компании.

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