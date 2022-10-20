⛔ С кафе требуют финансовый паспорт для заключения договора на комплексные обеды. Не ведитесь

После оплаты клиент пропадает с горизонта. Сделки не будет, а деньги потрачены.

О такой схеме мошенничества коллеги предупреждают в нашем чате.

Некая компания с якобы федеральным финансированием обратилась в кафе для заключения договора на комплексные обеды и ужины. Но есть условие — нужен финансовый паспорт.

И будущие клиенты даже могут подсказать, где этот документ делают.

Такой паспорт стоит около 40 тыс. рублей, сообщают наши читатели.

Коллеги советуют бухгалтеру: «Гоните их в шею, это мошенники».

Кстати, общение с «заказчиками» идет исключительно по телефону и WhatsApp, никаких личных встреч.

Как выяснилось в ходе обсуждения, с таким сталкивались и другие кафе. Все общение идет в переписке. Компания хотела предоставить пробный обед бесплатно. Но потенциальные клиенты заявили, что «не надо, директор у вас был, обедал».

«Когда я начала пробивать эту компанию, увидела, что не нам одним это все предлагалось, прислала скрины, попросила ответа — и все кончилось», — рассказывает наша подписчица.

А вам не поступали такие предложения по оформлению финансового паспорта?