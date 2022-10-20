Банк «Кыргызстан» приостановил обслуживание карт «Мир»

Банк «Кыргызстан» не принимает карты «Мир», выданные Сбербанком, ВТБ, Промсвязьбанком, Альфа-банком, Совкомбанком, банком «Открытие», Газпромбанком, РСХБ, МКБ и др.
Банк «Кыргызстан» стал пятым банком в Киргизии, который принял решение приостановить обслуживание карт российской платёжной системы «Мир» в банкоматах и кассах, напоминает Frank Media.
Мы уже писали о приостановке работы с российскими картами «Мир» банком «Компаньон». Позже с российской платежной системой перестали работать Дос-Кредобанк и «Бакай банк». А с 18 октября к ним присоединился и «Банк Азии».