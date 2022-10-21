Налоговую отчетность можно сдавать через сайт ФНС, хотя это и не прописано в НК

Такая возможность — это еще один способ сдачи электронной отчетности. Но сейчас он напрямую не регламентирована положениями НК, сообщает ФНС в письме от 14.10.2022 № ЕА-3-26/11251@.

Решение о применении такого способа налогоплательщик принимает самостоятельно.

Отправлять отчеты можно через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме».

Обязательное условие для сдачи отчетов через этот сервис —регистрация налогоплательщика и его электронной подписи в «Сервисе самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчетности».

Кстати, для бухотчетности способ сдачи через сайт ФНС прописан в законе.