Электронная отчетность

Налоговую отчетность можно сдавать через сайт ФНС, хотя это и не прописано в НК

Сдать налоговую и бухгалтерскую отчетность через сервис на сайте ФНС можно в рамках пилотного проекта.

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Такая возможность — это еще один способ сдачи электронной отчетности. Но сейчас он напрямую не регламентирована положениями НК, сообщает ФНС в письме от 14.10.2022 № ЕА-3-26/11251@.

Решение о применении такого способа налогоплательщик принимает самостоятельно.

Отправлять отчеты можно через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме».

Обязательное условие для сдачи отчетов через этот сервис —регистрация налогоплательщика и его электронной подписи в «Сервисе самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчетности».

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Кстати, для бухотчетности способ сдачи через сайт ФНС прописан в законе.

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