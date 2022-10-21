Банки

Открыть банковскую карту в Турции стало сложнее, банки ужесточают требования

Турецкие банки не справляются с потоком желающих открыть карту, чтобы не отказывать, предъявляют дополнительные требования.

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Россияне столкнулись с проблемами при открытии карты в турецких банках, пишет «РБК».

Некоторые банки сообщают, что не открывают счета иностранцам.

Несколько банков потребовали разрешение на работу в Турции, заградительный депозит в 5 тыс. долларов или безвозвратную комиссию в 2 тыс. лир (чуть больше 100 долларов).

Наиболее лояльные требования предъявляет Denizbank, карту откроют при наличии депозита в 10 тыс. лир на месяц.

Недавно мы уже писали о том, какие требования предъявляют турецкие банки для открытия счета.

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