👀 Бухгалтеры выясняли, как замылить глаза банку, который собирается блокировать ООО по 115-ФЗ

Хотели привлечь задним числом самозанятых, но сроки очень давние – в августе все было. Подскажите, пожалуйста, как можно замазать глаза банку и избежать блокировки счета?

Вопрос прилетел в Красный уголок бухгалтера. И вызвал огромный интерес и сочувствие.

Самозанятые отпадают сразу. Они должны были тогда чеки своевременно пробивать и вам предоставлять. Займы не оформишь, даже беспроцентные – как их потом закрываать?

Чаще всего, даже получив документы Тинькофф все равно заблокирует счет по 115ФЗ. Пока не поздно надо выводить остаток и закрывать счет, открывайте новый, рекомендовали те, что сталкивался с блокировками.

А вот этот вариант многие бухгалтеры поддержали:

Могу посоветовать как подотчет на директора, а там, в доход ему, как незакрытый подотчет отнести вчерашним числом, заплатить НДФЛ и взносы. Банку предоставить приказы на все подотчетные суммы. Потом авансовые отчеты. Как только заплатите НДФЛ и взносы с этих сумм, банк должен разблокировать счет. У них там маркеры такие, считается, если был перевод физику должен быть и НДФЛ.

В середине дискуссии выяснилось, что директор уже отправил часть документов без ведома бухгалтера, без сопроводительного письма, без единого кассового документа. В банки ушли: договора с заказчиками, поставщикам, договора аренды, отчеты РСВ, 6-НДФЛ, 4 ФСС, СЗВ-М, накладные от строительного магазина по материалам 2 штуки.

И тут разговор принял другой оборот: все стали смеяться над директором и советовать бухгалтеру с ним прощаться.

Как оказалось, бухгалтер сама самозанятая, но в этой фирме для опыта устроилась в штат, 5 месяцев не получала зарплату, работает за честное слово.

Не спроста он попался, бегите, роняя тапки, журили директора.

Выкидывайте нафиг такого клиента, пока не огребли с ним по самые помидоры вплоть до уголовки! На таком нет развития, еще и бесплатно! Главное правило частной практики: аванс 100% и закрыть свою попу на предмет реальности сделок.

А мы от себя добавим: курсы «Клерка» и канал для поиска работы.