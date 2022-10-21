Маркетплейсы

Продавцам, которые торгуют по низким ценам на «Яндекс Маркете», снизят комиссию и предоставят бонусы

Продавцы, которые торгуют по низким ценам и обеспечивают качественный сервис на «Яндекс Маркете» включат в программу лояльности.

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Такие продавцы попадут в «Клуб Маркета», который объединит активных и профессиональных продавцов на площадке, сообщает «VC.ru».

Чтобы попасть в клуб, нужно вовремя отгружать маркетплейсу или покупателям все отправления, не отменять заказы и предлагать выгодные цены.

Минимальный объем продаж – 30 заказов в месяц или выручка от 100 тыс. рублей.

Индекс качества по данным маркетплейса – от 95 до 100.

Взамен участники клуба смогут получить ежедневные выплаты с комиссией 1%, а не 2,2%.

15% от суммы, потраченной на продвижение товаров, вернется бонусами, а также 7% на аренду машин в «Яндекс Драйве».

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