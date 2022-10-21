Продавцам, которые торгуют по низким ценам на «Яндекс Маркете», снизят комиссию и предоставят бонусы

Такие продавцы попадут в «Клуб Маркета», который объединит активных и профессиональных продавцов на площадке, сообщает «VC.ru».
Чтобы попасть в клуб, нужно вовремя отгружать маркетплейсу или покупателям все отправления, не отменять заказы и предлагать выгодные цены.
Минимальный объем продаж – 30 заказов в месяц или выручка от 100 тыс. рублей.
Индекс качества по данным маркетплейса – от 95 до 100.
Взамен участники клуба смогут получить ежедневные выплаты с комиссией 1%, а не 2,2%.
15% от суммы, потраченной на продвижение товаров, вернется бонусами, а также 7% на аренду машин в «Яндекс Драйве».