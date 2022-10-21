Страховые взносы

Если контрагент-ИП уже закрыл свой бизнес, оплата в его адрес облагается НДФЛ

Если услуги по договору ГПХ оказывает индивидуальный предприниматель, то он сам платит свои налоги. Заказчик не удерживает НДФЛ и не начисляет взносы. Но если заплатить за услуги уже после закрытия ИП, будет НДФЛ.

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И не важно, что услуги были оказаны в период, когда человек был зарегистрирован как ИП.

Для НДФЛ дата дохода = день выплаты.

Важно, кем исполнитель является на момент получения денег. Если он в этот день уже не ИП, заказчику придется удержать НДФЛ.

Со взносами ситуация иная. Имеет значение день начисления дохода, а не выплаты.

Если начисление произошло до даты исключения ИП из ЕГРИП, то заказчик не платит взносы.

Таким образом, если услуги фактически оказаны в бытность ИП, то даже после закрытия ИП компания-заказчик не должна платить страховые взносы.

Взносы с этой выплаты бывший ИП должен платить сам, утверждает Минфин в письме от 07.10.2022 № 03-04-06/97046.

Если начисление вознаграждения было после закрытия ИП, то компания должна уплатить взносы по этой сделке.

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Страховые взносы

Если контрагент-ИП уже закрыл свой бизнес, оплата в его адрес облагается НДФЛ

Если услуги по договору ГПХ оказывает индивидуальный предприниматель, то он сам платит свои налоги. Заказчик не удерживает НДФЛ и не начисляет взносы. Но если заплатить за услуги уже после закрытия ИП, будет НДФЛ.

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