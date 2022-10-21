НДФЛ

Если налоговый резидент РФ заплатил налог в другой стране, его зачтут при расчете НДФЛ

Уплата налога в другой стране не освобождает налогового резидента РФ от обязанности декларирования доходов от источников за рубежом.

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Налоговые резиденты РФ, получившие доходы от источников за пределами РФ, должны сдать 3-НДФЛ и уплатить налог в России. При этом можно зачесть в счет НДФЛ уплаченный за рубежом налог. Но только если с этой страной есть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).

Если международным договором установлены пониженные ставки налога в государстве источника получения дохода, то зачесть можно сумму уплаченного налога в размере, не превышающем такую ставку, поясняет ФНС.

Например, налог с дивидендов в США, выплачиваемых резиденту РФ, не должен превышать 10%. Значит, НДФЛ в РФ по ставке 13% можно уменьшить на 10%, то есть доплатить в ФНС разницу в 3%.

Если налоговый резидент РФ не воспользовался нормами международного договора и уплатил налог США с дивидендов по ставке более 10% (15 %, 30 % и т. д.), то в качестве зачета может быть использована только сумма иностранного налога, не превышающая 10%.

Переплаченный в другой стране налог надо возвращать там же.

Аналогичные случаи могут возникать при применении других международных договоров об избежании двойного налогообложения, например, Швейцарии, Германии.

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