Доходы самозанятого в натуральной форме облагаются НДФЛ

По таким доходам надо ориентироваться на главу 23 НК РФ об НДФЛ.
К доходам в натуральной форме, в частности, относится оплата за налогоплательщика в его интересах товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе:
- коммунальных услуг;
- питания;
- отдыха;
- обучения.
Таким образом, оплата организацией за налогоплательщика товаров (работ, услуг) или имущественных прав в интересах этого лица признается доходом, полученным в натуральной форме, и облагается НДФЛ.
Если оплата не в интересах налогоплательщика, то это не будет его натуральным доходом.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 06.10.2022 № 03-04-06/96694.