Самозанятые

Доходы самозанятого в натуральной форме облагаются НДФЛ

В законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ о самозанятых есть перечень доходов, которые не могут облагаться в рамках НПД. Среди них – доходы в натуральной форме.

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По таким доходам надо ориентироваться на главу 23 НК РФ об НДФЛ.

К доходам в натуральной форме, в частности, относится оплата за налогоплательщика в его интересах товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе:

  • коммунальных услуг;
  • питания;
  • отдыха;
  • обучения.

Таким образом, оплата организацией за налогоплательщика товаров (работ, услуг) или имущественных прав в интересах этого лица признается доходом, полученным в натуральной форме, и облагается НДФЛ.

Если оплата не в интересах налогоплательщика, то это не будет его натуральным доходом.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 06.10.2022 № 03-04-06/96694.

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