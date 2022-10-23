Доходы самозанятого в натуральной форме облагаются НДФЛ

По таким доходам надо ориентироваться на главу 23 НК РФ об НДФЛ.

К доходам в натуральной форме, в частности, относится оплата за налогоплательщика в его интересах товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе:

коммунальных услуг;

питания;

отдыха;

обучения.

Таким образом, оплата организацией за налогоплательщика товаров (работ, услуг) или имущественных прав в интересах этого лица признается доходом, полученным в натуральной форме, и облагается НДФЛ.

Если оплата не в интересах налогоплательщика, то это не будет его натуральным доходом.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 06.10.2022 № 03-04-06/96694.