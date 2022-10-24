АУСН

❗ В 2023 году взнос в ФСС для бизнеса на АУСН увеличится в 1,087 раза

Бизнес на АУСН платит взносы в ФСС по страхованию от несчастных случаев на производстве не в процентах от зарплаты, как все, а в фиксированной сумме. Озвучили эту сумму на 2023 год.

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На федеральном портале опубликован проект.

В 2022 году взнос составляет 170 рублей в месяц, то есть 2 040 руб. в год.

Тариф взносов не зависит от количества наемных работников (их может быть не более 5).

С 1 января 2023 года взнос проиндексируют в 1,087 раза с учетом роста средней заработной платы в РФ.

В 2023 году взнос составит 2 217 рублей на год. В месяц это 184,75 руб.

Для остальных работодателей на других режимах в 2023 году тарифы взносов на травматизм будут от 0,2% до 8,5%.

Кстати, ФСС автоматически регистрирует ИП-работодателей на АУСН. Основание — форма СЗВ-ТД, которую ИП сдает в ПФР.

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