ФСС будет автоматически регистрировать ИП-работодателей на АУСН

ПФР будет передавать в ФСС данные из СЗВ-ТД предпринимателей на АУСН. А налоговики передадут данные о переходе ИП на АУСН.

Таким образом, ФСС сразу узнает, что ИП стал работодателем, и автоматически поставит его на учет. Заявление подавать не надо.

Бизнес на АУСН не освобожден от сдачи СЗВ-ТД. Данные из этого отчета пригодятся не только Пенсионному фонду, но и ФСС.

Такая поправка внесена ко второму чтению законопроекта № 20492-8.

ПФР сообщит:

о приеме работника;

об увольнении работника.

ФСС автоматически снимет с учета, как только придет информация из ПФР об увольнении последнего работника.

2 040 рублей в год, независимо от количества работников. Фирмы и ИП на АУСН освобождаются от страховых взносов на ОПС, ОМС и ОСС. Но взносы по страхованию от травматизма придется платить . Тариф фиксированный —независимо от количества работников.