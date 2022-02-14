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ФСС будет автоматически регистрировать ИП-работодателей на АУСН

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Рубрика Взносы в ФСС
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ПФР будет передавать в ФСС данные из СЗВ-ТД предпринимателей на АУСН. А налоговики передадут данные о переходе ИП на АУСН.

Таким образом, ФСС сразу узнает, что ИП стал работодателем, и автоматически поставит его на учет. Заявление подавать не надо.

Бизнес на АУСН не освобожден от сдачи СЗВ-ТД. Данные из этого отчета пригодятся не только Пенсионному фонду, но и ФСС.

Такая поправка внесена ко второму чтению законопроекта № 20492-8.

ПФР сообщит:

  • о приеме работника;
  • об увольнении работника.

ФСС автоматически снимет с учета, как только придет информация из ПФР об увольнении последнего работника.

Фирмы и ИП на АУСН освобождаются от страховых взносов на ОПС, ОМС и ОСС. Но взносы по страхованию от травматизма придется платить. Тариф фиксированный — 2 040 рублей в год, независимо от количества работников.

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