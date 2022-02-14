ФСС будет автоматически регистрировать ИП-работодателей на АУСН

ПФР будет передавать в ФСС данные из СЗВ-ТД предпринимателей на АУСН. А налоговики передадут данные о переходе ИП на АУСН.
Таким образом, ФСС сразу узнает, что ИП стал работодателем, и автоматически поставит его на учет. Заявление подавать не надо.
Бизнес на АУСН не освобожден от сдачи СЗВ-ТД. Данные из этого отчета пригодятся не только Пенсионному фонду, но и ФСС.
Такая поправка внесена ко второму чтению законопроекта № 20492-8.
ПФР сообщит:
- о приеме работника;
- об увольнении работника.
ФСС автоматически снимет с учета, как только придет информация из ПФР об увольнении последнего работника.
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