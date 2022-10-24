Подраздел 1.2 декларации по налогу на прибыль не нужен, если нет ежемесячных авансов

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При отправке декларации через СБИС бухгалтер получила список ошибок, в том числе по подразделу 1.2, который якобы включен в декларацию, хотя бухгалтер точно знает, что его туда не включала.

В подразделе 1.1 декларации по налогу на прибыль отражают авансовые платежи по налогу на прибыль (квартальное), а в подразделе 1.2 — ежемесячные авансовые платежи. Ежемесячные платят только те компании, где выручка за 4 квартала превышает 60 млн рублей.

Коллеги советуют проверить галку в 1С.

Если стоит галка, что подраздел 1.2 включается в декларацию, то этот подраздел выгружается в файл.

Поэтому СБИС его видит и ругается на него. Ведь в листе 02 никаких данных в строках 290 — 310 для отражения их в подразделе 1.2 нет.

Если убрать галку в 1С, то подраздел 1.2 выгружаться в файл не будет.