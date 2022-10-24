Продавцы Wildberries жалуются на новую схему вывода денег

В конце лета Wildberries запустил уникальный финтех-сервис, который должен позволить выводить деньги продавцами в режиме реального времени, пишет «РБК».
Изначально к пилотной версии сервиса были подключены 1 тыс. продавцов на маркетплейсе.
Сейчас сервис доступен для подключения всем участникам площадки.
Проблемы, с которыми столкнулись участники новой системы расчетов:
- Долгосрочная блокировка средств – система не дает возможности перечислить деньги на расчетный счет;
- Неоправданный отрицательный баланс;
- Невозможность полного вывода денег. Некоторым продавцам с балансом в 92 тыс. руб. дают возможность вывести только 2,7 тыс. руб.
- Непрозрачность штрафов.
У продавцов есть возможность вернуться к старой системе вывода средств – раз в неделю по понедельникам.