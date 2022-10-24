Маркетплейсы

Продавцы Wildberries жалуются на новую схему вывода денег

Новая система расчетов, которую маркетплейс ввел в конце лета, вызывает трудности у продавцов.

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В конце лета Wildberries запустил уникальный финтех-сервис, который должен позволить выводить деньги продавцами в режиме реального времени, пишет «РБК».

Изначально к пилотной версии сервиса были подключены 1 тыс. продавцов на маркетплейсе.

Сейчас сервис доступен для подключения всем участникам площадки.

Проблемы, с которыми столкнулись участники новой системы расчетов:

  • Долгосрочная блокировка средств – система не дает возможности перечислить деньги на расчетный счет;
  • Неоправданный отрицательный баланс;
  • Невозможность полного вывода денег. Некоторым продавцам с балансом в 92 тыс. руб. дают возможность вывести только 2,7 тыс. руб.
  • Непрозрачность штрафов.

У продавцов есть возможность вернуться к старой системе вывода средств – раз в неделю по понедельникам.

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