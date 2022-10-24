Страховые взносы

Предельную базу по взносам будут считать с коэффициентом 2,3

Предельная база по страховым взносам на 2023 год составит 1 917 000 руб. Это больше, чем ожидал бизнес. Потому что Минфин решил применить коэффициент 2,3, которого в 2022 году не было. Антон Силуанов объяснил, почему принято такое решение.

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С 2015 по 2021 год при расчете предельной базы применяли коэффициенты от 1,7 до 2,3. То есть база росла не только с учетом прогнозного роста средней зарплаты, но еще и увеличенной на коэффициент.

Причем по факту зарплата росла больше, чем по прогнозу.

В 2022 году коэффициента уже не было. В 2023 его вновь решили ввести.

«Сейчас мы лишь восстановили справедливость, о которой договаривались с бизнесом, с другими участниками этого процесса, зафиксировав коэффициент 2,3 от среднемесячной зарплаты, исходя из ее реальной величины», — сказал глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, коэффициент 2,3 не является новацией.

Вот если бы его величина была увеличена до 2,5 или выше, это было бы нарушением прежних договоренностей, передает РБК.

Напомним, в 2022 году предельная база составляет:

  • для взносов на ОПС — 1 565 000 руб.;
  • для взносов на ОСС — 1 032 000 руб.

В 2023 году будет единая база 1 917 000 руб.

Чем больше предельная база, тем больше страховых взносов заплатит компания с высоких зарплат и тем меньше пенсионных баллов получит сотрудник, у которого зарплата не растет такими темпами, как предельная база.

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Страховые взносы

Предельную базу по взносам будут считать с коэффициентом 2,3

Предельная база по страховым взносам на 2023 год составит 1 917 000 руб. Это больше, чем ожидал бизнес. Потому что Минфин решил применить коэффициент 2,3, которого в 2022 году не было. Антон Силуанов объяснил, почему принято такое решение.

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