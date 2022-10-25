Имущественные налоги за 2021 год к 1 декабря мобилизованные могут не платить

Задолженности по транспортному и земельному налогам, а также по налогу на имущество физлиц у мобилизованных не возникнет.

Это подтвердила ФНС на своем сайте.

Когда человек будем демобилизован, налоговая получит информацию о его увольнении с военной службы. И сформирует новое налоговое уведомление. Указанный в нем налог придется оплатить не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения со службы.

Погасить этот налог можно сразу полностью или в рассрочку: равными частями ежемесячно по 1/6 от общей суммы.

Еще увеличился срок уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество организаций и авансовых платежей по ним для компаний, в которых мобилизованное лицо – единственный учредитель и одновременно выполняет функции единоличного исполнительного органа. Читайте об этом в статье.