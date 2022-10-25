Появится форма заявления на внесение изменений в ЕГРЮЛ для новых регионов

Его утвердит ФНС. Уведомление о разработке проекта опубликовано на федеральном портале.

Скоро должны принять закон о внесении в ЕГРЮЛ сведений о бизнесе из новых регионов.

Сначала налоговики внесут компании из новых регионов в ЕГРЮЛ до 31 декабря 2022 года. А потом сами эти компании должны подать документы на внесение изменений в ЕГРЮЛ.

Компании с новых территорий должны привести свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством:

из ЛНР и ДНР – до 31 декабря 2023 года

из Запорожской и Херсонской областей – до 30 июня 2024 года.

Если сведений об этих юрлицах ранее не было в реестрах, то они могут обратиться для внесения в ЕГРЮЛ: