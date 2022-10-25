Регистрация и ликвидация бизнеса

Появится форма заявления на внесение изменений в ЕГРЮЛ для новых регионов

Юрлица, находящиеся на территории ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожской областей, должны привести свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ. Для этого нужен специальный бланк для внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Версия для печати

Его утвердит ФНС. Уведомление о разработке проекта опубликовано на федеральном портале.

Скоро должны принять закон о внесении в ЕГРЮЛ сведений о бизнесе из новых регионов.

Сначала налоговики внесут компании из новых регионов в ЕГРЮЛ до 31 декабря 2022 года. А потом сами эти компании должны подать документы на внесение изменений в ЕГРЮЛ.

Компании с новых территорий должны привести свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством:

  • из ЛНР и ДНР – до 31 декабря 2023 года
  • из Запорожской и Херсонской областей – до 30 июня 2024 года.

Если сведений об этих юрлицах ранее не было в реестрах, то они могут обратиться для внесения в ЕГРЮЛ:

  • из ЛНР, ДНР – до 30 июня 2023 года;
  • из Запорожской и Херсонской областей – до 31 декабря 2023 года.

Подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

Незаменимая и полная информация за смешные деньги!

• Мини-курсы каждый день
• Бесплатные вебинары по горячим темам
• Консультации по любым вопросам в день обращения
• Доступ к разборам новых правил и законов
• Курсы повышения квалификации с огромной выгодой

Оставьте заявку сейчас, чтобы получить персональную скидку.

Повышение квалификации

Уничтожение документов

Уничтожение документов в архиве бухгалтерии: пошаговая инструкция

Даже в небольшой компании архив бухгалтерии может занимать не один стеллаж. Что делать, когда место для хранения закончится? По истечении какого срока разрешено уничтожать первичку? Измельчать, сжигать или отправить в макулатуру? Расскажем о порядке ликвидации бухгалтерских документов.

Уничтожение документов в архиве бухгалтерии: пошаговая инструкция
Электронные подписи

Тинькофф начал выдавать квалифицированные электронные подписи юрлицам и ИП

Тинькофф стал доверенным лицом Удостоверяющего центра ФНС. Этот статус позволяет выдавать усиленные квалифицированные сертификаты электронной подписи (УКЭП) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Мероприятия

Разместить
Регистрация и ликвидация бизнеса

Появится форма заявления на внесение изменений в ЕГРЮЛ для новых регионов

Юрлица, находящиеся на территории ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожской областей, должны привести свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ. Для этого нужен специальный бланк для внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Регулирование аудиторской деятельности

Мобилизованные аудиторы вправе не сдавать отчетность в СРО

На мобилизованных аудиторов и тех, кто добровольно заключил контакт на участие в СВО, не распространяется требование о представлении отчетности в саморегулируемые организации.

Читать еще